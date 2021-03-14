體院主席林大輝今日宣佈，全職體院精英運動員可於本月22日起自由選擇是否接種武肺疫苗科興或復必泰(BioNTech)，詳情將於明日跟體院教練及運動員講解，已奪東京奧運乒乓入場券的香港一哥黃鎮廷表示會選擇打科興，香港羽球一哥伍家朗表示先觀望一陣再作決定，期望接種疫苗後，出外比賽回港可豁免21日酒店隔離日。

雖然科興近日有不少死亡個案及不良反應，29歲的阿廷十分堅決的表示會打科興：「接種疫苗都可能有副作用，中國的科學不斷進步，我對國產疫苗更加有信心。」

26歲的香港羽球一哥伍家朗表示會先觀望：「好高興體院提供疫苗給運動員打，我們不用在外面排隊接種，方便好多，但我會觀望一陣，看看打了疫苗之後的普遍身體反應再決定，這段時間會繼續保持高度衞生意識，希望打了疫苗後，日後出外比賽後回港，可豁免21日隔離。」家朗今年一月在泰國參加完三個比賽後，二月初回港後要到酒店隔離21日，初十才可回家過年，亦白白損失21日訓練的時間，林大輝今日亦被問到能否豁免已打疫苗的精英選手21日隔離，他表示會跟有關當局商討。

35歲的準東奧男花代表張小倫表示，由於本月21將飛到多哈參加大獎賽，為東奧爭取個人賽排名，他笑說等打完多哈站比賽回港隔離21日才慢慢決定有關疫苗事宜。

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