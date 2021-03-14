加里夫巴利借回熱刺大半季後，最近終於發威顯身價；那邊廂，阿仙奴在今年1月也從皇家馬德里借入昔日的挪威神童馬田奧迪加特，表現卻未算突出，看來還未適應英超，反而韋斯咸借入曼聯棄將連格，以及從利物浦外借至修咸頓的日本國腳南野拓實，在對上1個多月已帶來更直接的貢獻。

奧迪加特雖然剛在歐霸盃取得入「廠」後的處子入球，但英超至今踢了6場比賽，仍沒有任何入球及助攻。雖然名宿伊恩胡禮大讚此子有前英格蘭天才中場加斯居尼的影子，但更多如基昂、阿當斯及溫特本等兵工廠名將，都指這位22歲挪威神童演出未達標。溫特本表示：「不可否認他的傳球很好，也很懂控球，但如果球隊想找一個創造力強的中場，那我覺得他還未展現這方面的本領。」

同樣1月以借將身份加盟，韋斯咸的連格就如向舊東家紅魔一吐烏氣般，6場聯賽入4球，代表作就是處子戰作客阿士東維拉即梅開二度，協助球隊贏3:1，可惜是今周因借用條款限制下，未能倒戈曼聯。另外，修咸頓從利物浦借入的南野拓實，也在轉會後重拾狀態，上陣5場聯賽貢獻2個入球，已比他效力紅軍對上1年的聯賽入球數多。

事實上，「聖人」陣中還有另一借將禾確特，目前正在養傷，受傷前也曾交到貨，去年12月倒戈阿仙奴，就建奇功幫球隊搶得1分，只是未夠穩定；而車路士借出的巴克里和巴舒亞伊，一個在維拉站穩正選，但另一個在水晶宮則繼續淪為大後備。

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