此前有日本傳媒指由於疫情關係，日本政府已經打算禁止海外人士赴日入場觀看奧運賽事。據日本《共同社》報道指，現時日本方面要求，就連到訪日本參加開閉幕的各國元首代表團的人數也受到限制，有指同行人員的人數限制為11人。

距離7月份的東京奧運開幕尚餘4個多月，根據《共同社》引述消息指，雖然日本不打算開放予海外人士入境，惟其他國家的元首以及重要官員則可以繼續到訪日本，只不過同行人數上就有限制。除了元首代表團不能多於11人外，有指各國內閣級別（例如由體育部長率領的代表團）的人數限制則為5人。巴黎作為2024年奧運的主辦國，因此有指包括法國總統馬克龍在內的世界各地的高級官員，將會前往日本參加東奧的開幕以及閉幕式。

除了人數有限制外，有消息人士指，即使是各國的高級官員到訪日本，也需要在出發前往日本前的72小時內以及到達日本後皆進行病毒測試，以及在逗留期間都會有日本政府的官員陪同。至於所有到訪的官員與運動員的接觸也受到嚴格限制，而且只可以允許使用指定的車輛出行，意味着所有國外官員皆被禁止使用公共交通工具。

有指日本方面本來預計東奧開幕式會有來自100多個國家的政府領導人以及國家元首出席，不過現時疫情仍未受控的情況下，有部份領導人或不會出席東奧的開閉幕式，因此日本政府方面正在努力去確認到訪人員的資料。

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