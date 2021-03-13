周日曼聯又會迎來另一場硬仗，主場迎戰韋斯咸。賽前紅魔領隊蘇斯克查就參加了由球會舉辦的球迷問答活動，逐一解答了紅魔球迷心中的疑問。當蘇B被問到現時隊內哪位球員與球員時期的自己最相似時，這位紅魔領隊就認為是19歲的小將「綠木」格連活特。

球員時代的蘇斯克查就有「後備殺手」及「娃娃臉殺手」這些外號，原因是在處理射門機會時非常冷靜外，他永遠笑臉迎人看似沒有太大殺傷力。近日回答球迷的提問時，蘇B就指格連活特與自己最相似：「其實這件事關乎很多事情，要取決於心態以及態度。不過假如單論技術的話，作為一位前鋒，格連活特會是令我聯想到自己的人。我覺得我應該和他來一場比賽，比較一下誰才是較佳的終結者。」

另外又有一位名叫George的球迷詢問，到底蘇B經常掛在口邊的紅魔DNA是指什麼？蘇B就回應指：「問得好，曼聯的核心價值就是要做一名好人，要有飢餓感、要學習、保持謙虛，也要夠勤奮，同時要展示出自己的能力。大家都知道，球隊希望踢出快速的進攻足球，球員亦享受足球，不害怕任何事情，展示出自己的技術。」

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