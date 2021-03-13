英超阿仙奴的球迷近年有一個傳統，就是將死對頭熱刺無法在積分榜的數字上超越阿仙奴那一天，稱之為「St Totteringham’s Day」。不過兵工廠近年成績大不如前，「St Totteringham’s Day」自15/16球季後已未曾再出現過。

究竟這名字始於何時，一般相信是由2002年開始，當時阿仙奴在雲格帶領下處於全盛期，成績更遠勝只位處中游的熱刺。不過要到2010年，「St Totteringham’s Day」才開始成為主流阿仙奴球迷慶祝的日子，甚至有球迷為此作歌，寫下「它再次發生（It’s Happened Again）」的歌詞。

廠迷近年印象最深刻應是2015/16由李斯特城稱霸的神奇球季，至這支由雲尼亞里率領的球隊封王前，在積分榜上最逼近他們的球隊一直是熱刺，可是爭標夢碎後，熱刺突然在球季倒數的兩戰皆北，結果被阿仙奴反壓上第二，再被廠迷譏諷。

不過，15/16球季竟也是「St Totteringham’s Day」的最後一季，長達21年的「傳統」自此被顛覆。熱刺在普捷天奴麾下變得越來越強，對上四季都排名在阿仙奴之上，當中有三次都奪得歐聯參賽資格，更在18/19球季得以史上首次躋身歐聯決賽，反而阿仙奴開始步入陰暗期，這數季都未能進佔前四。至於今季，阿仙奴從第五周開始就未試過排名高於熱刺，在這場北倫敦打吡前仍落後七分之多。

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