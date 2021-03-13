周日英超重頭戲北倫敦打吡，阿仙奴主場迎戰熱刺，死對頭又再交鋒。兵工廠近期英超表現仍然不穩，後防線穩健程度亦不足；這邊廂熱刺全面回勇， 即使主力射手哈利卡尼剛於歐霸盃賽事受傷，但預計仍可披甲，火力有保證下，敲「入球大細」[2.5球] 的「大」。

阿仙奴自去年底起經歷一波6場聯賽5勝1和走勢後，近個多月戰績又告回落，上輪英超作客般尼遭逼和1:1，過去7場英超僅得2勝2和3負。上半季表現受到抨擊的前鋒奧巴美揚，踏入新一年後改善不少，上輪對般尼建功後，近7場英超貢獻6球。兵工廠進攻水準不俗，但防線演出令廠迷擔心，上仗因格列沙加一次低級失誤，導致遭對手扳平，已連續六場英超未能保清白之身。

奧迪加特信心十足

阿仙奴在上周四遠赴希臘出戰歐霸盃16強首回合賽事又有失球，只靠中堅加比爾馬加希斯及中場艾利尼在比賽末段各入一球，得以3:1擊敗奧林比亞高斯取得重大優勢。值得一 提的是來自皇家馬德里的借將馬田奧迪加特，在該仗終於取得他加盟兵工廠後的首個入球，有助加強信心。槍手今戰能以強陣出擊，中場小將伊美路維已在上仗歐霸盃傷癒復出，讓主帥阿迪達有更多進攻選擇。

熱刺回勇卡尼無恙

熱刺近況甚佳，這支在上半季曾一度登上英超榜首的球隊，經過由1月底起6場英超5度落敗的低潮後， 最近連續3場聯賽全取3分，雖然對手全屬實力不算太強的中下游分子，但能在該3仗合共攻入9球，仍是相當難得。刺迷期待已久，終於等到今 季回歸的加里夫巴利發力，上輪聯賽主場4:1大勝水晶宮一仗貢獻2球，近3場聯賽第2次梅開二度。巴利在上周四歐霸盃主場擊敗薩格勒布戴拿模一戰僅以後備入替，留力下今仗復任正選機會大；唯一隱憂是主力前鋒卡尼該仗受傷退下火線，不過領隊摩連奴表示前者傷勢並不嚴重，相信可候命。

熱刺與阿仙奴近年對賽，前者佔盡優勢，連同英聯盃近五次交手，熱刺取得3勝2和不敗佳績，當中4場皆在阿仙奴身上攻入2球。兩隊近期進攻火力皆強，看好今仗出現大手交易戰果，熱捧入球「大」。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！