約兩年前由美籍轉為中國籍的華裔滑雪美女運動員谷愛凌，在美國科羅拉多州亞斯本舉行的2021年自由式滑雪世錦賽，帶傷上陣仍然連奪兩冠，創造了中國史上在滑雪項目世錦賽的最佳成績。

谷愛凌周五先在女子U型管決賽奪得首冠，一天後在其擅長的坡面障礙技巧賽，也成功奪冠。周六的坡面障礙技巧決賽分3輪進行，最後出場的她在第1輪就得84.23的高分，即使第2輪有所失誤，仍然維持第1，在關鍵的第3輪，谷愛凌的總分仍然保持84.23，壓倒第2位得77.15分的瑞士選手姬摩特，成為中國首位在滑雪世錦賽連奪兩冠的選手。

中美混血的谷愛凌，會代表中國參加2022年北京冬季奧運會。不過，也有分析她這次能連奪兩冠，是因為最強對手、來自愛沙尼亞的絲達魯沒有來到美國參賽。

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