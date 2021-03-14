「升班馬」晉峰今午在港超聯憑中堅艾拔簡勞在補時射入12碼，以1:0擊敗愉園，取得升班後首捷。愉園球員擬不滿球證判決，賽後包圍球證並有所動作，料事後會被追研。

四連敗的晉峰在深水埗運動場732名球迷面前，只派出中堅艾拔簡勞一名外援上陣，並嘗試在前場採取壓迫，以減輕防線所受壓力，而賽前被看高一線的愉園面對硬朗且防守性的對手，縱有米基爾復出，但全場未能組織到太多有威脅攻門。

開賽10分鐘，晉峰中場黃偉國禁區頂施射，皮球欠角度被愉園守門員屠俊翹輕易接實。兩隊之後中場爭奪居多，未能製造到太多埋門的愉園，在31分鐘，把握晉峰後防解圍失誤，中場查理史葛禁區外施射，皮球中楣彈出，兩隊半場踢成0:0。

愉園易邊後換入朱偉鈞及劉培基，但進攻未見太大改善。愉園尾段狂攻，87分鐘，米基爾左傳近柱，朱偉鈞窄位施射被晉峰守門員林駿杰拍出，而90分鐘，後備上陣的愉園小將莫漢睿右傳中。朱偉鈞接應撞射被晉峰守衞及時解圍。晉峰力保不失，補時階段，茹子楠在禁區內被莫漢睿踢跌，球證判12碼，艾拔簡勞射入，助晉峰以1:0絕殺愉園。愉園球員賽後衝向球證理論，個別更有動作，料將有手尾。

晉峰苦戰至第五場開勝門，但仍包尾。愉園四連和後，此戰爆冷輸波，5戰4分排第6位。晉峰總教練何信賢賽後表示和波是較合理賽果，希望首勝可助球員減壓。愉園教練鮑家耀賽後指球隊發揮在水準以下，不敵晉峰對爭前四是一大打擊。

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