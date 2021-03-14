網隊周六在主場以100:95擊敗活塞，取得四連勝，攻入全隊最高24分的夏登（James Harden），更成功壓過塞爾特人名宿「小鳥」布特（Larry Bird），升上NBA史上得分榜第34位。

「我們所有人都知道拉利（布特）有多厲害，以及他在波士頓取得的成就」夏登說。「他是一個傳奇，而我只是按正確的方法打球。能夠超越籃球運動史上其中一位最偉大的球員，真的是一項很大的榮譽。」

連同今仗取得的24分，身為三屆NBA常規賽得分王的夏登，職業生涯已累積得到21,792分，較布特多出一分，只要多取22分，他便可以超越披頓（Gary Payton），升上第33位。「我要繼續努力，因為我希望自己的名字，最終能與這些偉大的球員相提並論。」今仗另有10個籃板球及10次助攻的夏登續說。

除了夏登表現出色外，K艾榮（Kyrie Irving）今仗亦有18分進賬，沙美（Landry Shamet）與D佐敦（DeAndre Jordan）也分別有15分及14分貢獻。活塞方面，J格蘭（Jerami Grant）取得全隊最高的22分，但仍未能阻止球隊連輸三場。

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