雖然曼聯現時於英超被榜首曼城拋開雙位數分差，但英足盃及歐霸盃依然有望爭標，管理層亦對領隊蘇斯克查投以信心一票。近日有英國傳媒報道，紅魔有意開出新合約留住這位48歲的挪威籍領隊，年薪亦由原本的700萬鎊加增900萬鎊（約9,700萬港元）。

18年年尾走馬上任成為曼聯看守領隊的蘇斯克查，19年3月獲球會肯定得以坐正，並簽下一份三年的合約。現時蘇B與紅魔的合約只餘下一年，而高層對蘇B的表現亦感到滿意，早前副主席活華特在公開場合就嘉許蘇B帶領下的曼聯進步顯著。新合約中蘇B的薪酬大增至900萬鎊，成事的話將會成為英超第五高薪的領隊。

上周中曼聯公佈升任原足球發展主管梅杜夫為球隊的足球總監，按現時隊內人事架構與蘇斯克查平起平坐。但傳媒估計，未來曼聯的轉會雖仍由蘇B及梅杜夫手下的轉會部主導，梅杜夫不會貿然干預。不過當蘇B及轉會部意見相左時，梅杜夫就必定介入，並對任何決定有最終否決權。如此架構之下有傳媒認為蘇B被削權，不過他認為球隊的增兵計劃依舊取決他的意見，「我認為領隊在轉會上仍有話事權，球會不會買入領隊不需要的球員。」

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