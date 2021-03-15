今季蘇超冠軍雖然已經塵埃落定，些路迪在落後死對頭格拉斯哥流浪20分的情況下，被對手提早捧走聯賽冠軍，同時領隊連儂亦辭去主帥一職，暫時要由助教約翰堅尼迪頂上。據英國太陽報指，已經有近10年未有成為正式主帥的前曼聯隊長堅尼，就有意出任些路迪新帥一職。

現年49歲的堅尼在球員生涯的最後6個月就曾為些路迪效力，掛靴後雖然出任過阿維東維拉、諾定咸森林以及愛爾蘭國家隊的助教，不過近年一直都是英國電視台《天空體育》的評述員，至於對上一次出任正式領隊就是10年前的事，當時他執教葉士域治，惟戰績平平，最終在2011年夏天被解僱。

其實堅尼本來在14年的時候，就有機會成為些路迪的領隊，不過當時堅尼選擇拒絕執教些路迪，令球隊最終選擇了邀請現時正執教美職球隊紐約城的挪威籍主帥迪拿去出任主帥。直至上個月連儂決定下台之後，雖然助教堅尼迪成為些路迪的暫時領隊。

不過據報道指，現時些路迪方面希望新領隊可以與堅尼迪等教練團隊合作，而堅尼就因未有可用的教練團隊，所以正正符合些路迪的要求。有指由於些路迪方面開出不錯的薪金去吸引領隊，因此除了堅尼外，就連前般尼茅夫領隊艾迪賀維及韋斯咸領隊莫耶斯亦被視為些路迪新帥的候選人。

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