周六英超1點半場，仍有機會爭入前四的愛華頓主場迎戰下游的般尼，但今仗卻遭遇滑鐵盧僅24分鐘已經連失兩球落後，雖然其後有前鋒卡華特利雲打破入球荒頂入一球追近，可惜下半場未能追平下，以1:2爆冷不敵般尼，入前四遭遇極大挫折。

今仗愛華頓主帥安察洛堤排出菱形中場，以伊禾比任進攻中場支援李察列臣及卡華特利雲。但初段中場極為受壓，屢次被般尼迫失控球權，更於13分鐘因湯姆戴維斯被對手被甩打反擊，杜韋麥尼爾左路傳中米克堅尼解圍不遠，般尼前鋒基斯活特禁頂控定後一射破網領先。

此後般尼仍為較主動的一方，結果在24分鐘再下一城，杜韋麥尼爾禁區頂扣過阿倫盧利奧後，起左腳射尾柱死角入網拉開比數。雖然愛華頓其後有卡華特利雲接應伊禾比傳中頂入，打破超過一個月的入球荒，可惜此後未能再增添比數，最終以1:2不敵般尼，近7場主場聯賽輸第5場。

至於11點場水晶宮迎戰位列尾二的西布朗，主隊有主力韋費特沙夏傷癒復出，而他亦如自己早前所言拒絕再於賽前作單膝跪行動，在儀式舉行期間雙手放在身後一直站立，成為英超第一人。過去沙夏表示認為單膝跪儀式應該流於表面，實際上完全未能改變現實中種族歧視的情況，決定不會再跪。

至於戰情方面，上半場兩軍互有攻守，但戰至33分鐘，沙夏左路一次傳中，禁區內的西布朗後衞達尼爾科朗被指禁區內用手觸球，球證親自到場外翻看慢鏡決定判罰12碼，米利禾積域操刀一射中鵠先開紀錄。易邊再戰西布朗積極進攻，但全場12射成功中框的埋門只得1次，最終未能扳平下以一球見負，全失三分後繼續位列尾二，護級形勢越見危殆。

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