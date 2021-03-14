水晶宮周六於主場以1:0小勝西布朗的英超聯賽，傷癒復出的前鋒韋費特沙夏一如早前所表示拒絕在賽前再單膝跪，成為英超第一人，水晶宮領隊鶴臣則對沙夏的做法表示支持。

拒絕於賽前再作單膝跪的沙夏，在儀式進行期間一直站立，雙手放在身後，2月曾表示不會再在賽前單膝跪的沙夏，之後一直因傷缺陣，周六是他首次有機會正式表態。而他周六亦再發表聲明說︰「這不是對或錯的決定，但在我個人來說，我覺得單膝跪已變成賽前例行公事，目前無論我們是跪下或站立都沒關係，我們中的一些人繼續受到種族歧視。」

沙夏在聲明中表示，知道英超賽會和其他當局背後做了很多工作以作出改變，他對參與其中的所有人都十分尊重，但他亦說︰「作為社會一份子，我覺得我們應該鼓勵在學校內更好地教育，社交媒體公司也應該對在網上歧視其他的網民採取更有力行動，不止是足球員。」強調會繼續站立的沙夏聲︰「現在我只想專注在足球，享受重返球場比賽。」

米利禾積域賽後表示100%支持沙夏，他說︰「我們單膝是要展示一個例子，孩子們看到後會問為甚麼球員們那樣做。沙夏更進一步，他以另一種方式去做，我100%尊重他。」領隊鶴臣則指沙夏有權之餘，並表示︰「如果有人有一刻以為他這樣是因為他不在乎，我會十分驚訝。他這樣做是因為他太在意，他作出了強烈的聲明，他不認為我們正在做的事情像一開始做時那麼有影響力。」

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