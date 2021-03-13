熱刺經過英超三連勝後，已重返爭奪前四的行列，今季由皇家馬德里以借用性質回巢的加里夫巴利，近7場更已攻入6球，以最佳狀態迎接周日對阿仙奴的北倫敦打吡。經過半季磨合，領隊摩連奴終於摸索出如何發揮巴利的最大威力，但這位威爾斯翼鋒來季會否留隊，目前仍是未知之數。

加里夫巴利重返熱刺初期，一度令球迷充滿期待，無奈他與摩連奴的關係時好時壞，早前更透過社交平台，暗批在摩佬麾下欠缺出場機會，引發出一場風波。不過隨着狀態回勇，近7場共取得6個入球及交出3次助攻，「大聖爺」亦漸漸贏得這位葡萄牙教頭的信任。曾在熱刺跟巴利並肩作戰的贊拿斯就指出，這位舊隊友雖然實力非凡，但心靈其實相當脆弱，摩連奴成功重新釋放其潛能的關鍵，正是令對方感到自己備受重視。

「加里夫是一位世界級球員，在皇馬贏盡所有錦標與榮譽，但這不等於他已達到基斯坦奴朗拿度（C朗）的水平，或者擁有C朗、美斯，甚至是賓施馬的心理質素。很少人會留意到，其實巴利回勇完全是因為成功重拾信心。」贊拿斯說。「加里夫在球場上是一名殺手，但要發揮其真正實力，必先要令他感到被愛。他不是一個慣於面對批評與挑戰的人，初期在熱刺越踢越沉，正是因為受到球迷嘲笑。」

贊拿斯又指，多得前領隊哈利列納當年堅持重用巴利，才令他得以展現出驚人天賦，而現在經過半季磨合後，摩連奴亦已掌握到有關竅門：「加里夫蛻變成球場上的一頭怪獸，甚至是像神一樣，沒有人可以觸碰到他，這正是因為前領隊（哈利列納）的關愛令他充滿信心。這向來不是摩連奴的作風，但他似乎已看透了這一點。」

巴利對上兩季在皇馬的上陣機會不多，部份是因為受到傷患困擾，但更大程度是因為教練施丹對他已失去耐性，令他在回歸熱刺前的八個月，大部份時間都被放入雪櫃。摩連奴認為，要循序漸進協助巴利重拾信心：「每當球員受傷，都總會出現瘡疤，而很多時候都不僅是身體上的，而是心理上的創傷。我們需要付出更多耐性，讓他們擺脫陰影。」事實上，在摩連奴的審慎原則底下，巴利今季踢了23仗只得14場以正選姿態上陣，當中僅一仗踢足全場，而上周中熱刺以2:0擊敗薩格勒布戴拿模的歐霸盃16強首回合，他亦只在下半場中段才獲派上陣輕舒腳頭；當然，摩佬可能想用於應付今場北倫敦打吡大戰。

當被問到巴利來季會否留效，摩帥就大耍太極，將問題推到皇馬身上。「這要問問施丹，因為巴利是皇馬的球員，不是熱刺的球員。皇馬對他的前途有話事權，我只是向他們借了一名球員，並會盡量發揮他的實力，為熱刺帶來幫助。」巴利與皇馬的合約要到22年夏天才到期，早前就有英國傳媒報道，由於熱刺未必肯繼續承擔其一半薪水，而巴利又堅決要收足60萬鎊周薪，所以他來季隨時會重返皇馬坐到約滿。金錢和出場時間那個更重要？取決於巴利到底是想繼續蹉跎歲月，抑或想再創職業生涯另一個高峯。

巴利今季熱刺上陣數據

所有比賽：23場

正選（踢足全場）：14場（1場）

場均上陣時間：50.6分鐘

入球：10球

助攻：3次

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英超

上陣：11場

正選（踢足全場）：5場（0場）

場均上陣時間：45.5分鐘

入球：5球

助攻：2次

歐霸盃

上陣：9場

正選（踢足全場）：7場（0場）

場均上陣時間：56分鐘

入球：3球

助攻：1次

英足盃

上陣：2場

正選（踢足全場）：1場（1場）

場均上陣時間：58分鐘

入球：1球

助攻：0次

英聯盃

上陣：1場

正選（踢足全場）：/

場均上陣時間：45分鐘

入球：1球

助攻：0次

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巴利職業生涯起跌

日期：20/10/2010

效力球隊：熱刺

事件：年僅21歲的加里夫巴利，在歐聯小組賽作客衞冕的國際米蘭。巴利面對着當時被稱為世界第一右閘的馬爾干，多次用速度爆贏對方，並於該仗大演帽子戲法一戰成名，惟球隊最終以3:4落敗。

日期：01/09/2013

效力球隊：皇家馬德里

事件：巴利效力最後一個球季為熱刺在聯賽射入21球，最終於該季夏天以超過1億歐元的轉會費加盟皇馬，與基斯坦奴朗拿度（C朗）及賓施馬組成「BBC」組合。

日期：24/05/2014

效力球隊：皇家馬德里

事件：加盟首季的巴利以主力身份帶領球隊闖入歐聯決賽，對陣馬德里體育會更於加時為皇馬頂入反超比分的一球，助皇馬事隔12年再捧走歐聯冠軍。

日期：26/05/2018

效力球隊：皇家馬德里

事件：經常受傷患影響上陣時間的巴利，在施丹麾下已經失去正選席位。不過在該季的歐聯決賽對陣利物浦中後備上陣，並且梅開二度助球隊以3:1擊敗紅軍，達成歐聯三連霸的偉業。

日期：16/07/2020

效力球隊：皇家馬德里

事件：多次與教練施丹傳出不和的巴利，在該季上陣16場且只攻入2球，雖然皇馬最終捧起西甲冠軍，惟巴利只是站在旁邊，恍如一位路人甲在冷眼旁觀隊友拋起教練施丹的慶祝活動。

日期：19/07/2020

效力球隊：熱刺

事件：事隔7年後，巴利終於以借將身份回歸熱刺。

日期：28/02/2020

效力球隊：熱刺

事件：開季未有獲得太多在聯賽上陣機會的巴利，有傳領隊摩連奴不滿他的訓練態度，不過在對陣般尼一仗梅開二度後，巴利終於獲得「解凍」，今季暫時於聯賽交出5入球2助攻的成績。

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