周六德甲，榜首的拜仁慕利作客鬥雲達不來梅，雖然羅拔利雲度夫斯基先被擊中眼部，其後又先後中楣中柱，但亦交出一個入球，加上哥列斯卡和基拿比各建一功，終以3:1擊敗對手，全取3分。

開賽未久，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基在中圈爭波時，不幸被對方守將奧馬托柏克手肘打中眼部，其後更需要到場邊敷冰消腫，幸無大礙可繼續比賽。20分鐘，托柏克解圍不遠，禁區頂的甘美治第一時間窩利抽射，皮球僅僅越楣而過；4分鐘後，球隊角球機會，前柱的湯馬士梅拿頂後，哥列斯卡小禁區位置一頂破網，為球隊先開紀錄。34分鐘＝分鐘，拜仁前場一次漂亮組合，甘美治傳入禁區，梅拿控定再傳給基拿比射成2:0。

換邊後，拜仁未有放軟手腳繼續進攻，53分鐘，京士利高文左路傳中，利雲禁區跳頂中柱不入；4分鐘後，這位波蘭前鋒再有入球機會，禁區內轉身抽射先被門將救出，其後的補射又中楣彈出。終在66分鐘，拜仁角球，托柏克跳頂撞中哥列斯卡，門前的利雲「執雞」射成3:0。今仗利雲的運氣似乎不太好，77分鐘，梅拿禁區前二傳，這位波蘭前鋒左腳一控再射，結果再一次中柱彈出。

85分鐘，雲達不來梅1次反擊機會，拉斯卡引球推進後射門，被紐亞救出，但被富克洛補射得手，為球隊扳回一城，但最終亦無阻拜仁以3:1獲勝，全取三分，繼續排在榜首。

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