除5.19外，香港隊曾多次與國足在世盃外圍賽中狹路相逢。雖近年兩軍實力差距擴大，但近三次世盃外對壘，港足都能成功阻截國足晉級，可謂中國隊宿敵。

1982年世盃亞大區外圍賽，中國、香港被編入D組，港隊分別以0:1及在12碼階段以4:5見負，未能躋身四強。冤家路窄，四年後的世盃外兩軍再度重遇，首循環港隊在教練郭家明的帶領下，主場逼和國足；次回合就上演精采的「5.19大戰」。事隔近廿年至2004年，中港兩隊再度在世界盃外圍賽中碰頭。首回合港隊主場仍僅以0:1落敗；次回合為小組賽最終一戰，當時國足與科威特同分，但得失球差不及對手列次席，需淨勝八球方可出線，當時不少官媒已暗示港足應「放水」。最終國足主場大勝7:0，但仍不足以出線。在賽事中勇救12碼的港足門神范俊業被國媒狠批為「罪人」，更有本地報章頭條稱他「逞強」壞中國隊好事。

六年前中港第四度於世盃外重逢，國媒以「送分童子」、「毫無爆冷的可能」形容港隊，加上中國足協以「不輕視任何對手」為題設計宣傳海報，稱港隊中有「黑、黃、白皮膚」，是「有層次球隊」，惹來種族歧視爭議；足總隨後以「唔好比人睇死」標語回敬，令賽事成為全城焦點。首回合賽前時任國足主帥佩連豪言會大勝3:0，結果港隊大打爭氣波，成功守和0:0；次循環主場力保不失再和國足，第三次粉碎中國進軍世界盃美夢。

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