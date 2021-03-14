【阿仙奴0:0熱刺】

據英國傳媒報道指，奧巴美揚由於在北倫敦打吡的賽前遲到，而且這位加蓬射手在今季已非第一次出現這種情況，因此阿迪達決定將他放在後備，改由拿卡錫迪任正選。

【阿仙奴0:0熱刺】

17分鐘，孫興民在一次進攻的跑動中拉傷左大腿，被迫退下火線，由拉美拿入替。

【阿仙奴0:0熱刺】

16分鐘，伊美路維在禁區外的勁射中楣彈出，阿仙奴錯失領先優勢。

【阿仙奴0:0熱刺】

開賽十分鐘，主場的阿仙奴是較積極的一方，至於熱刺就全軍退守等待反擊機會，不過雙方暫時未有威脅到對方門將的射門。

【阿仙奴0:0熱刺】

上半場開波！

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阿仙奴領隊阿迪達賽前接受訪問時，就解釋射手奧巴美揚因紀律問題，因此今場未有被放入正選11人名單當中。據英國傳媒報道指，奧巴美揚由於在北倫敦打吡的賽前遲到，而且這位加蓬射手在今季已非第一次出現這種情況，因此阿迪達決定將他放在後備，改由拿卡錫迪任正選。

23:32更新

阿仙奴正選陣容（4-3-3）

門將：賓特尼奴

後衞：薛迪索拉斯、大衛雷斯、加比爾馬加希斯、基蘭泰亞尼

中場：格列沙加、湯馬士柏迪

中場：伊美路維、馬田奧迪加特、布卡約沙卡

前鋒：拿卡錫迪

熱刺正選陣容（4-3-3）

門將：洛里斯

後衞：馬特杜靴迪、達雲臣山齊士、艾達韋列特、利古朗

中場：尼當比利、賀積查治

中場：盧卡斯莫拉、加里夫巴利、孫興民

前鋒：哈利卡尼

周日英超重頭戲北倫敦打吡，阿仙奴主場迎戰熱刺，死對頭又再交鋒。兵工廠近期英超表現仍然不穩，後防線穩健程度亦不足；這邊廂熱刺全面回勇，即使主力射手哈利卡尼剛於歐霸盃賽事受傷，但預計仍可披甲，火力有保證。

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