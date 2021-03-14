基斯坦奴朗拿度（C朗）周日在上半場32分鐘內「完美戴帽」，帶領上周中在歐聯16強出局的祖雲達斯反彈，於意甲作客以3:1輕取卡利亞里，C朗職業生涯在正式比賽的入球更打破了巴西球王比利紀錄。賽後，C朗在社交媒體發文，解釋自己為何現在才承認打破比利紀錄，比利亦有在Instagram恭喜C朗。

36歲的C朗周日開賽10分鐘便接應古達度開出的角球頭槌建功，助祖雲達斯領先1:0。

25分鐘，C朗在禁區內被主隊門將卡格奴撲跌而獲12碼，他親自操刀以右腳射入，祖記領前至2:0。到了32分鐘，費達歷高基艾沙交出助攻，C朗在禁區內左腳施射破網，演出完美帽子戲法助祖記領前至3:0。

半場落後三球的卡利亞里要到61分鐘才由基奧雲尼施蒙尼近射得手而追回一球，至於C朗在補時單刀殺入禁區的射門則被卡格奴撲到後高出，錯失演出「大四喜」的機會，但祖記仍以3:1擊敗卡利亞里，全取3分後以26戰得55分續居聯賽榜第三位，但少賽一場下僅落後第二位、同日在主場以0:1受挫拿玻里的AC米蘭1分，國際米蘭27戰得65續居榜首。

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