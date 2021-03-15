由在香港上市公司富力地產贊助的富力，今季退出港超聯，但拒向尚有合約球員作出賠償，事件已交由勞資審裁審理，但富力球員剛收到富力清盤通知，似以此拒向球員作出賠償。

上季四大皆空的富力季後不久突決定退賽，超過20名職球員突變失業大軍，部份球員協議解約，但還有十多名球員尚待處理合約賠償問題，而十多名與富力仍有合約的球員，透過勞資審裁處追討，今年1月首次開審，當時未有結果，原定今年八月第二次上庭，不過，富力書面通知協助球員追討欠薪的律師，稱富力已進入清盤程序。

目前正透過律師向富力追討合約的球員包括林恩許、羅拔圖、林樂勤、謝家榮、杜度、林柱機、馮慶燁、勞烈斯、謝家強 、袁振昇及葉嘉宇，而他們一致決定不會放棄向富力追討欠薪。林樂勤今表示，富力似乎知道可能敗訴，故改以清盤應對，惟球員仍會繼續追討。消息指，球員不排除透過足總向亞洲足協投訴擁有中超富力的母公司富力地產「走數」。

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