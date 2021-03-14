奧斯爾雖然在1月由阿仙奴轉投費倫巴治，但似乎他和部分槍手前隊友依然保持友好。在最近的訓練中，拿卡錫迪被影到他的手指用上奧斯爾個人品牌M10所推出的白色指套，卻惹起部分廠迷不滿。

奧斯爾的個人品牌M10在經營得非常成功，曾出售時裝和帽在開售1小時就被搶購一空。不過，拿卡就被網民發現，在最近的訓練中被影到，他手指上的白色指套印有M10品牌的圖案。由於奧斯爾近兩季和阿仙奴的關係，令部分忠實的槍手球迷對拿卡錫迪使用奧斯爾的品牌表示質疑和不滿，例如：「他需要在今年夏天被賣出，這證明奧斯爾在球員之間仍有影響力。」、「難怪他沒有入球。」，「這是他季尾應該離隊的原因」等。

不過，亦有部分球迷亦認為，拿卡支持曾與自己共事三年半的隊友的品牌沒有問題，例如：「阿仙奴球員用上傳奇球員的物件，真令人震驚。」、仍有球迷支持拿卡決定用上M10品牌的決定：「這事上我們必須尊重拿卡。」

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