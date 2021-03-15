曾經在英格蘭球會水晶宮效力的前中國足球隊隊長、「范大將軍」范志毅，在昨晚播出的一個名為《吐槽大會》的內地節目上，瘋狂怒罵中國籃球隊，更多次爆出金句稱中國籃球到底差到那裡去？要由他這名中國足球的名宿來「拯救」他們，還怒斥身處現場的周琦、郭艾倫等中國男籃球員，其中笑稱郭艾倫為「亞洲第一後衞」，世界盃生死戰只拿一分，高呼「打籃球只拿一分不容易啊！」

作為中國足球的代表人物，范志毅在節目開始時已坦言，不明白節目組為何要請他這名足球界人士，去罵醒中國籃球員周琦、郭艾倫等後輩，問及「他們能差成怎樣？能讓中國足球來拯救他們。」

范志毅隨即講述2019年在中國舉行的籃球世界盃，分組賽第二場賽事迎戰波蘭的第四節，范志毅稱當時「還剩七秒，我想贏定了，我就上個廁所。」不料突然聽到現場歡呼，正當他以為中國男籃勝出時，結果原本被對手追平了，最終中國男籃加時還要落敗，坦言應該周琦被調走上廁所才對，「本來留給波蘭隊的時間不多了，你一發球......我用腳都能把球傳給人，你拿手都不行。」笑稱就連姚明，也生氣得要矮了一截。

范志毅隨後將茅頭指去被稱為「亞洲第一後衞」的郭艾倫：「世界盃生死戰，我沒搞懂，一分？拿一分，籃球只拿一分不容易的！」隨即惹來現場觀眾放聲大笑。范志毅續稱：「我當年也是踢後衞，入的都比他多，足球要入球不容易的，我也是後衞，我可以跑七、八十米後還能入球呢！」

范志毅在節目的後半段還繼續「寸」爆中國男籃，上至教練下至球員都參加綜藝節目，為甚麼節目組不找女排？因為女排都在訓練，要備戰奧運會沒有時間，暗斥中國籃球員當自己是明星，但其實連自己的本業也未做好呢！

節目播出後受到外界極大回響，范志毅周一隨即再在微博上回應稱，只是自己第一次在這麼多人面前說出心聲，希望外界歡笑之餘也要多關注足球，「一起把足球界的傳承重新建立起來。」

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