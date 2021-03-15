2021年足總盃決賽，初步容許一定數量球迷入場觀戰，觀眾在場內也不用維持社交距離。當局賽後更會檢討成效，作為21/22球季英國各項體育賽事回復觀眾正常入場的參考。

英國政府早前放寬觀眾入場觀看體育賽事的規定，例如到英超煞科日，預計每場比賽將可容許10,000人入場。不過原來英國政府各部門正商討，在個別賽事容許更多觀眾入場，當中包括當地時間5月15日舉行的足總盃決賽，以及4月17日至5月3日舉行的世界桌球錦標賽，並希望藉此測試到21/22賽季，觀眾入場觀看體育比賽全面恢復正常的可能性。

消息指以足總盃決賽為例，可入場的觀眾人數將可超過10,000人，球迷更不用保持社交距離，可坐在一起。但是觀眾入場前，必須證明自己對武漢肺炎測試呈陰性反應，而離場後也要再進行測試，避免出現場內受感染的情況。另外，觀眾在場內也需要遵守一連串的守則，例如要戴口罩，而場地通風系統和坐位位置，都會有特別的安排，以加強通風和避免太多人聚在一起，增加感染武肺的機會。

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