東京奧委會周一發聲明宣佈，確定奧運聖火傳遞將如期在本月25日於福島縣「J-VILLAGE」展開，奧委會主張簡化整個傳聖火的程序，聖火開幕典禮及首天環節都不會對外開放。

奧運聖火將於今年3月25日在福島縣沿岸地區的足球設施「J-VILLAGE」開始傳遞，在121天內傳遍日本全國47個都道府縣859個城市，每個傳遞點都能夠讓公眾觀看。但受到當地疫情影響，聖火傳遞多次有報道指需要閉門進行，甚至要押後舉行。東京奧委會周一就確認，奧運聖火傳遞將按照計劃於本月25日在福島縣展開，為四個月後開幕的東京奧運建下基石。不過，奧委會為減低參與人數和簡化程序，聖火開幕儀式及首天的環節都不會對外開放，聲明寫道：「奧委會承諾會確保東京奧運火炬傳遞的安全和保障，將會執行措施以減低在觀眾、火炬手、職員、其他參與者和當地居民之間，有傳播疫情的可能。」

奧委會續指，聖火傳遞起點將不會有任何觀眾，開幕儀式也會以簡單形式進行，屆時東京奧委會的頻道將有網上直播。在聖火傳遞展開前，奧委會將為是否容許海外觀眾入場觀看東奧而作出決定，早前有報道指日本政府傾向拒絕海外觀眾入場。

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