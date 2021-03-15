熱刺周日在北倫敦打吡戰，球證奧利華先是判罰12碼給對手阿仙奴讓主隊反先，隨後再將熱刺入球功臣拉美拿以兩黃一紅驅逐離場。賽後熱刺領隊摩連奴狂插球證奧利華，認為對方經常針對自己執教的球隊判罰12碼。

外媒隨即翻查二人的恩怨，發現當摩連奴仍是曼聯領隊時，在17年英足盃8強曼聯作客0:1敗給車路士的賽事中，奧利華早於上半場35分鐘，已將曼聯中場安達靴里拉兩黃一紅驅逐離場，賽後摩連奴「感謝」奧利華的紅牌，令球隊可以在英足盃出局專注其他賽事。

去年7月，已經是熱刺領隊摩連奴領軍作客錫菲聯，結果熱刺射手哈利卡尼連吃三次詐糊，當中最爭議一幕是盧卡斯莫拉在中路突破後被踢跌，皮球落在無人看管的哈利卡尼腳下射入，但VAR卻指盧卡斯莫拉被侵犯後，倒地時手部碰到皮球，因而判罰熱刺這個追平入球無效。下半場哈利卡尼曾於3分鐘內，兩次將皮球送入網，但一次被判越位，另一次則被指推人在先，全部入球無效，結果熱刺最終輸1:3，VAR球證正是奧利華。

根據OptaJoe統計，熱刺在周日以1:2不敵阿仙奴後，今季已輸了9場英超賽事，是摩連奴執教英超球隊之中，落敗最多的球季，追平了15/16年被車路士辭退時的紀錄。

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