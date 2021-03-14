【本報訊】體院精英運動員及相關教職員，最快可於本月22日起接種武肺疫苗，體院主席林大輝（圖）周日在體院召開記者會，表示已獲政府支持，全職體院精英選手可自由選擇接種科興或復必泰（BioNTech），期望接種後可早點恢復出外比賽，對於近日多宗接種科興疫苗後死亡個案及不良反應，林大輝認為精英選手長期接受專業訓練及體質優異，相信不會有此情況。

「作為管理層及諮詢過專家意見後，疫苗更能保護運動員的健康，對他們有保障，是有其必要性及重要性。我們運動員年輕力壯，他們身體健康狀況十分之好，亦接受專業的訓練，相信產生不良效果及敏感機會是低的。」林大輝上周得知國際奧委會談及奧運選手可接種疫苗，隨即跟公務員事務局局長聶德權洽談有關運動員接種疫苗一事，體院現有500名全職及500名教職員，都可自願性接種。

屆時政府會派專人到體院接種，林大輝說：「香港隊現奪得的東奧及殘奧席位，跟我們目標仍有一段距離，希望運動員盡快接種疫苗後可出外參加奧運資格賽。」香港隊暫時取得30場東奧入場券以及11張殘奧入場券。體院屆時會先為運動員做身體評估然後再接種疫苗，跟香港市民一樣，接種與否都屬自願性，林大輝表示，他未曾諮詢運動員及教練們接種意向。