西班牙《阿斯報》報道，效力曼城的阿根廷射手阿古路，已經與西甲巴塞隆拿達成協議，阿古路今夏將會與曼城隊友艾利加西亞，一同以自由身免費加盟巴塞，阿古路並將會與巴塞簽約至2023年夏天結束。

報道續指，目前雙方仍未正式簽下合約，是由於拿樸達雖然已當選為巴塞主席，但在他未上任前仍是其他人處理球會事宜，故雙方仍未正式落實交易。據報，阿古路的經理人在巴塞主席選舉前，曾向三名候選人推介阿古路，當中他的說話成功引起新主席拿樸達共嗚。

據報，巴塞成功簽入美斯的好友阿古路，亦會被視為球王美斯留隊的條件之一，不過簽下了阿古路亦不代表巴塞將停下收購腳步，其中簽入挪威超新星艾寧夏蘭特，是拿樸達其中一個拉票項目。

不過，簽下阿古路可能會觸發新主席拿樸達與巴塞現任教練朗奴高文的矛盾，事關後者一直希望簽入荷蘭同鄉迪比，但現時卻只帶來阿古路，有傳拿樸達將有意以RB萊比錫教練拿高士文，取代朗奴高文的帥位。

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