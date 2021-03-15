前中國足球隊隊長范志毅近日在內地節目《吐槽大會》，怒罵中國籃球隊，更爆出多名金句，當中寸「亞洲第一後衞」郭艾倫世界盃生死戰只拿一分，更表示自己亦是「得分後衞」，曾在足球比賽中後上入球。的確，范志毅過去曾在英甲的水晶宮立足，更曾當選過隊內最佳球員，不過最令人印象深刻，亦是他曾為代表中國隊出戰亞洲盃而放棄英超的言論。

范志毅雖然司職中堅，但過去在中國球壇已經顯示出他的入球能力，他在效力上海申花時，主教練徐根寶亦作出「解放范志毅」的戰術，改造他成為前鋒，結果當季他共有20個入球進賬。

1998年，當時28歲的范志毅與孫繼海一同加盟其時仍在英格蘭次級聯賽英甲的水晶宮。范志毅甫加盟的首季已經為水晶宮上陣29場，更貢獻兩入球。之後兩季，范大將軍都為這支倫敦球會上陣近30場，更一度成為球隊史上首位亞洲人隊長，01年甚至當選水晶宮隊內最佳球員，可見其能力足以在英倫球壇站穩陣腳。

不過，去年這位「范大將軍」在一次直播中就爆出一個令人意外的故事，在孫繼海轉投曼城的同年，原來當時英超豪門利物浦亦出手斟介范志毅。不過，紅軍當時的條件，是他不能代表中國隊出戰00年10月於黎巴嫩上演的亞洲盃決賽周，他因為不能接受這個條件，為國家放棄轉戰英超的機會。

范大將軍在直播中表示，對當年拒絕紅軍感到遺憾，但認為國家利益高於一切，「我認為這事你們應替我高興，你們只要國家的認可，國家利益高於一切，畢竟我是中國人。你們默默為我高興，曾經（我）也給利物浦看中過，利物浦也給過我合同，我自己心中也就OK了。」雖然他帶領中國打入當屆亞洲盃四強；但卻錯失效力利物浦，並在隨後成為五冠王的機會。

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