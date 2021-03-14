受武漢肺炎疫情影響，原定去年舉行的歐國盃決賽周，已延至今年6月11日至7月11日上演，對於華基爾雲迪積克（VVD）與祖高美斯能否趕及參戰，利物浦領隊高普直言機會十分渺茫。

高普指出：「祖高美斯還未能跑步，VVD雖然可以，但這種傷患真的很棘手。老實說，這不是我能夠作出的決定，但以目前掌握的資訊來看，我認為機會不大。不是我拒絕放人，而是因為他們都有傷。我們都希望他倆能夠趕及康復，跟大軍一起進行季前集訓，而剛於1月底宣佈提早收『咧』的祖爾麥迪比情況也是差不多。」

「若他們能夠趕及參與季前訓練，我將感到興奮，但歐國盃？我真的想也沒想過。要有足夠狀態參戰歐國盃，你最遲要在甚麼時候復出？賽事揭幕前一周？還是開賽當日？我不知道。」高普補充說。「我明白國家隊或許需要他們，但我們不能、亦不會作出這種決定。他們康復的時候，就自然能夠上陣。」

另外，對於在冬季轉會限期屆滿前，向史浩克04借來奧辛卡巴克應急，但這位土耳其中堅加盟後的表現毀譽參半，高普認為外界不能期望一位年僅20歲的小將，能令球隊所有問題迎刃而解，希望球迷能夠保持耐性。他又指出，法賓奴泰華利斯重返自己最擅長的防守中場位置，將大大提高紅軍在攻守兩端的效率。

文：童健