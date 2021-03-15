史堤芬居里（Stephen Curry）周日在33歲生日三分球9投6中，全場獲32分、9助攻、5籃板，帶領勇士在NBA常規賽以131:119戰勝成績在聯盟中領先的「一哥」爵士，結束該隊今季最長的四連敗。賽後，居里走到觀眾席看自己的家人，更手抱小兒子Canon合照，他其後將合照上載至Instaram，並寫道「唯一比取勝更好的東西，就是與我的家人一起在生日取勝！」

今場20投10中、罰球7罰6中的居里，賽後被問到其生日是否像童話般圓滿時笑言︰「不是，因為我射失了罰球，而我錯失了33歲生日的第33分。這裏的標準很高。」

勇士今場有祖蒙特格連（Draymond Green）取得生涯第26次「三雙」的11分、12籃板、12助攻，今季第二次獲大三元的他另外有4次偷球，加上域堅斯（Andrew Wiggins）為球隊貢獻了28分，結果在絕大部份時間領先下輕鬆取勝。勇士另外兩名得分雙位數球員是攻入18分的普爾（Jordan Poole）和16分的韋斯文（James Wiseman）。

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）今戰攻入24分及搶下職業生涯新高的28籃板，成為自1973/74球季以來第六位以及自1999年12月的莫湯保（Dikembe Mutombo）以來，單場獲至少24分、28籃板及4封截的NBA球員（封截的正式統計由1973/74球季開始），米曹（Donovan Mitchell）、干尼（Mike Conley）及卡拉臣（Jordan Clarkson）又分別攻入24、23和21分，但最後一節曾追至只落後1分的爵士，其後再被勇士將比分拉開至雙位數，未能反敗為勝。落敗的爵士目前戰績28勝10負（勝率73.7%）繼續領導群雄，

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