周日曼聯艱苦地靠對手的烏龍球，才能以1:0小勝韋斯咸全取三分，賽後前曼聯球員加利尼維爾，仍對球隊的創造力感不滿，直斥曼聯只得般奴費南迪斯及保羅普巴，兩名能創造入球的球員，與同市對手曼城有5、6名球員能創造機會，兩軍相差甚遠。

加利仔表示：「你知道曼聯的情況，他們很難尋找空間，他們要在面對十名球員都守在禁區的球隊表現更好，這是他們的下一步。這關乎於最後三腳的質素，現在有更多組織緊密的球隊，特別是聯賽下半版。」

「你需要一些出色的球員，你看看曼城：奇雲迪布尼、根度簡、馬列斯、菲臘科頓......他們有5至6名這類球員。」然而加利仔指，曼聯卻只得兩、三名創造性球員：「般奴費南迪斯和保羅普巴在這些情況時能撕破防線，其他球員需要走出空位。」

「曼城有5、6名這些球員，就算有兩人受傷，其他人仍能破關，但如果曼聯沒有費南迪斯，很可能就要依靠勞基梳爾了。曼聯亦需要加快比賽速度，他們對付縮後的球隊踢得太慢了，當他們對曼城時傳球得很好，他們對縮後的球隊亦需要做到。」

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