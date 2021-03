東岸「一哥」76人周日雖然有艾比迪(Joel Embiid)開始養傷,但在Tobias HarrisT夏里士(Tobias Harris)及薛夫居里(Seth Curry )分別攻入23和21分下,主場以134:99狂勝馬刺,在NBA常規賽取得五連勝。

76人球星艾比迪今季出賽31場,場均獲29.9分和11.5籃板,但他上周五在作客巫師之役扭傷左膝,至少要休戰兩星期,不過,76人在艾比迪養傷首戰,有在NBA明星賽後的兩場比賽因為武漢肺炎防疫措施而缺席賓西蒙斯(Ben Simmons)回歸,他在比賽中交出14分、9助攻、4籃板,是76人六名得分上雙球員之一,協助球隊大勝一場。 It was the Sixers’ largest margin of victory ever against the Spurs.

76人第一節以33:22領先馬刺,完半場續以60:52領先,到了第三節,馬刺崩潰失了46分,打完第三節被76人以106:73拋離,儘管全隊有五人得分上雙,包括D韋特(Derrick White)和尤賓克斯(Drew Eubanks )各入17分,仍難逃一敗。

周日(香港時間周一)NBA常規賽戰果

雷霆 128:122 灰熊

勇士 131:119 爵士

76人 134:99 馬刺

魔術 97:102 熱火

註︰前者主場

