東岸「一哥」76人周日雖然有艾比迪（Joel Embiid）開始養傷，但在Tobias HarrisT夏里士（Tobias Harris）及薛夫居里（Seth Curry ）分別攻入23和21分下，主場以134:99狂勝馬刺，在NBA常規賽取得五連勝。

76人球星艾比迪今季出賽31場，場均獲29.9分和11.5籃板，但他上周五在作客巫師之役扭傷左膝，至少要休戰兩星期，不過，76人在艾比迪養傷首戰，有在NBA明星賽後的兩場比賽因為武漢肺炎防疫措施而缺席賓西蒙斯（Ben Simmons）回歸，他在比賽中交出14分、9助攻、4籃板，是76人六名得分上雙球員之一，協助球隊大勝一場。 It was the Sixers’ largest margin of victory ever against the Spurs.

76人第一節以33:22領先馬刺，完半場續以60:52領先，到了第三節，馬刺崩潰失了46分，打完第三節被76人以106:73拋離，儘管全隊有五人得分上雙，包括D韋特（Derrick White）和尤賓克斯（Drew Eubanks ）各入17分，仍難逃一敗。

周日（香港時間周一）NBA常規賽戰果

雷霆 128:122 灰熊

勇士 131:119 爵士

76人 134:99 馬刺

魔術 97:102 熱火

註︰前者主場

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