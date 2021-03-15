頹勢未止的火箭周日於主場以107:134大敗於塞爾特人，遭遇16連敗，與隊史最長連敗紀錄只差一場，而自2月4日以來未曾報捷的火箭，亦是自2006年以來首次在主場連吃七場敗仗。

火箭今場有包括禾爾（John Wall）在內的數名球員因傷缺陣，球隊在開賽後雖曾領先塞爾特人，第一節最多拉開達8分，但塞爾特人在首節尾段發威，打出一段18:6的攻勢，完第一節領前火箭38:34。塞爾特人在第二節開始後又打出一段16:2，一度落後19分的火箭雖在完半時追至只落後13分，但塞爾特人在第三節憑K獲加（Kemba Walker）在該節攻入今場所得16分其中的11分下，該節得分以38:19壓倒火箭，最終輕鬆以27分之差取勝。

奧拉迪普（Victor Oladipo）是火箭今場四名得分雙位數球員之一，他攻入了全場最多的26分，另外搶下6籃板及助攻4次，後備上陣的K馬田Jr.（Kenyon Martin Jr.）獲21分、4籃板，美臣鍾斯（Mason Jones）取得14分，惟奇雲波特（Kevin Porter Jr.）首節射入11分後再無得分進賬。

同樣有四名球員得分雙位數的塞爾特人，今場有J布朗（Jaylen Brown）和塔圖（Jayson Tatum）貢獻24和23分，二人在球隊大幅領先火箭下第四節都沒有再上陣，「綠軍」仍送火箭16連敗。

火箭今季開季取得11勝10負後連輸16場，是連敗開始時勝率超過50%球隊的第四最長連敗走勢，19場連敗紀錄由兩支球隊共同保持，分別是2003/04球季的魔術和1995/96球季的灰熊。

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