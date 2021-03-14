【本報訊】港超聯賽事再現紅旗！周日在青衣運動場由標準流浪主場對傑志的賽事，在疫情影響只可開放一半座位的情況下，最終有678名球迷入場，全場爆滿，近200人要在場外的行人天橋觀戰。最終2隊均沒有入球賽和0:0。

傑志今仗續有丹恩奴域及巴爾拿正選上陣，加維蘭先列後備，蘇沙不在名單之上；流浪則有「孖寶」盧均宜、林嘉緯及上仗對晉峰建功的播磨浩謙倒戈。雖然牌面傑志較佳，但主場出擊的流浪不落下風，2隊半場踢成0:0。傑志下半場圍攻流浪，但要戰至尾段始有威脅埋門。74分鐘，傑志前鋒安永佳左路施射皮球越楣高出。80分鐘，後備上陣的傑志賓紀文射中楣，巴爾拿之後再射又被流浪守門員奧利斯擋出，結果打成0:0，傑志3勝3和12分居首，而流浪5戰6分排第5。今仗青衣運動場紅旗高掛以示滿座，近200名未能入場的球迷在球場旁邊的天橋觀賽，場面墟冚。

晉峰挫愉園錄首捷

頭場晉峰憑中堅艾拔簡勞在補時射入12碼，以1:0擊敗愉園，取得升班後首捷。愉園球員疑不滿球證判決，賽後包圍球證並有所動作，料事後會被追究。

另外，東方龍獅今晚八時在旺角場鬥天水圍飛馬，東方上輪榜首戰以1:2不敵傑志，且利馬、基頓、鍾偉強、杜度及林恩許有傷，加上中場悍將迪高停賽，東方中場梁冠聰指：「賽程頻密，部份隊友出現傷患問題，球隊已吸取教訓，必須向前看。」飛馬此戰則有劉學銘及胡晉銘兩名東方借將不能倒戈。