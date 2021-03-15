由「Big 4」祖高域、拿度、費達拿和梅禮壟斷多年的男子網球壇，現今終有新的突破。賽前世界排名第三的俄羅斯球手梅韋迪夫，周日於法國舉行的13網球公開賽決賽，以盤數2:1擊敗東道主球手皮利亞靴拔後，於ATP周一公佈的最新男單世界排名中，正式超越20個大滿貫得主拿度，首次登上第二位。

來自俄國「90後」的梅韋迪夫，上月澳網殺入決賽僅不敵祖高域後，其男單排名已由第四位升上第三，搶走奧地利球手迪安的「三哥」位置。儘管他在隨後的鹿特丹公開賽爆冷首圈下馬，但仍比於澳網8強出局、因傷棄戰鹿特丹的「二哥」拿度，取到更多排名積分。ATP上周已確定，25歲的梅韋迪夫將正式取代拿度成為男單排名第2的球手；加上他周日於13網賽封王，贏得生涯第10個單打冠軍，讓他在ATP最新公佈的世界排名中，以9,940排名積分壓過拿度（9,670分）升上第2，後者就跌落第3。梅韋迪夫賽後說：「當你打出不錯的成績，讓你的排名得而上升，感覺總是很好的。在成為世界第二前，我還贏出一個賽事，這對我的自尊心有很大幫助。」

他又形容自己能成為世界前10球手已經很高興，現時更是夢想成真：「我能成為世界排名第10的球手，已讓我感到很高興，當我還小時，能拿到雙位數的世界排名，已是我夢想的事。但我會更努力更努力，得到更多的成就，我真的很喜歡打硬地賽，我認為這是最適合我的比賽，我感覺自己找到所需要的答案。」梅韋迪夫現時的排名僅次一哥祖高域，是ATP自2005年7月名將利維特後，首位在祖高域、拿度、費達拿及前一哥梅禮以外的球手取得男單世界第二，打破四巨頭長達16年的壟斷。

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