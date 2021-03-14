5‧19入球功臣之一的顧錦輝出道於地區球會荃灣，三季後轉投東方。短短效力一季，就獲南華班主林建岳邀請「上山」，加盟這支港甲班霸，成為球隊重心成員。除顧錦輝外，其時「少林寺」坐擁山度士、陳炳安、陳發枝等多名猛將，陣中有八位港隊正選球員，故在勁敵精工、寶路華解散後一度稱霸港甲盡攬錦標，包括在90/91球季造出4冠佳績。及後，南華面對東方及快譯通的挑戰，顧錦輝仍一直為球隊鎮守中路，至38歲才高掛球靴。

退役後他擔任球隊助教，與南華捱過全華班低潮重上高峯。不過，2014年時任班主羅傑承離任，新上場的張廣勇未能延續氣勢，球隊連續三季四大皆空。南華在短短征戰三季港超聯就宣佈退出，申請自降甲組，專注培育年輕球員，更將足球部清空，只剩下老臣子顧錦輝一人。在加路連山道度過近40個寒暑，他不諱言未曾想過有這一日：「南華由足球起家，歷史悠久，真的沒想過會自降不踢港超聯，自己都很不開心。」

現時他在南華主要執教興趣班，亦不時到場支持南華。據報南華體育會重建將近完成，顧錦輝認為若球隊能有自家球場作訓練，對南華衝超有很大幫助：「如果有自己球場最方便，不用四處走，就算港超球隊都很少有私人球場，如果真的有機會重返港超聯，對本地球市幫助很大。」