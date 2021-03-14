周日意甲榜首的國際米蘭作客鬥身處降班區域的拖連奴，雖然下半場盧卡古射入12碼先領先，不過拖連奴靠一次角球攻勢追平。比賽看似和波完場時，拿達路馬天尼斯接應山齊士的靚絕傳中升頂破網，最終以2:1險勝拖連奴，聯賽豪取八連勝。

今仗國際排出常規陣容應戰，前線續由盧卡古搭拿達路馬天尼斯，中場因維達爾半月板受傷提早收咧，換上意大利中場加利亞甸尼；拖連奴則有隊長及主力射手比洛迪先列後備。雖然國際強陣出擊，但上半場威脅埋門欠奉，6次射門全數未能中框。相反拖連奴29次分鐘一次右路罰球，施蒙尼華迪開出尾柱的尼安高伊雲基斯達無人看管下升頂可惜中柱，結果雙方半場互交白卷。

易邊再戰國際早段換入艾舒利楊格及基斯甸艾歷臣加強攻力，終在61分鐘收到成果，拿達路馬天尼斯禁區內接應盧卡古傳送，卻被拖連奴守衞阿曼度艾素從後踢跌，球證直指12碼，盧卡古操刀一射中鵠打開紀錄。

不過領先未夠10分鐘，卻被拖連奴一次角球攻勢造成門前一輪混亂，東尼沙拿比亞把握機會門前執雞得手追平。此後國際換入阿歷斯山齊士加強攻力，卻成為贏波功臣，86分鐘山齊士右路傳中，馬天尼斯升頂尾柱彈地入網，國際亦靠此記入球奠勝，全取三分繼續於榜首位置拉開。

同時間另一場，力爭入前四的羅馬同樣作客鬥帕爾馬卻爆出冷門。開波僅9分鐘帕爾馬一次右路傳中，羅馬尼亞中場米希拉門前撞入先開紀錄。雖然羅馬全場掌控形勢，更有多達21次射門，只可惜一直未能扳平，易邊再被靴拿利祖利亞射入12碼增添比數，最終以0:2落敗，爭入前四受挫。

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