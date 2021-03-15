上周六（13日）理文對冠忠南區的港超聯，賽後雙方在球員通道爭執，理文昨發聲明，指了解事件後向南區有關球員致歉，並會對涉事球員作處分；南區主教練列文今晨操練後表示，兩會高層已就事件溝通，佐佐木周亦接受理文球員親口道歉，事件已告一段落，但不能無視發生的事實。足總暫未就如何處理這宗球員涉種族歧視事件作回應。

理文上周六在港超聯以2:1擊敗南區，據悉賽後理文守將余煒廉與南區隊長佐佐木周發生爭執，余以日本人身份語言攻擊佐佐木周，理文就事件昨日發聲明致歉，並稱將處分涉事球員。南區主教練列文說：「以我所知，理文球員已親口向佐佐木周致歉，對方亦接受道歉，兩會班主就事件溝通，事件應告一段落。這是曾發生的事實，各方不能無視，在足球上是不能接受。這是我在港比賽及執教多年從未遇過情況，足總可以此作為將來處理同類事件的案例。」

雖然理文極速就旗下球員以種族歧視事件致歉，但不能無視事件嚴重性，巴林有球員19年的世盃外作客香港，賽後擬向球迷做出涉種族歧視行為，被國際足協判罰停賽10場。另外，曼聯球員卡雲尼在社交平台發表涉種族言論，就算曼聯辯護兼道歉仍被罰停賽3場。記者曾就此事向足總查詢會否主動調查，暫未有回應。

此外，南區高層考慮為守門員謝德謙對理文被罰的紅牌上訴，但先要了解球證賽後報告內再最後決定。謝德謙賽後指，球證(吳超覺)指他在禁區外手球，其手部從未觸到皮球；這點從比賽片段得到確認。就算南區上訴成功，也不能改變先罰停賽，但可為球員討回公道。

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