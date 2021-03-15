東方龍獅今晚在港超聯有辛祖主射12碼被救出，就算尾段狂攻天水圍飛馬，始終未能撕破對方出色防守，兩隊最終0:0言和。

上場不敵傑志的東方受到傷兵及停賽困擾，在旺角場867名球迷變陣迎戰飛馬；中堅基頓傷癒復出頂替杜度，費蘭度推前改任左翼，而黃威再次正選上陣。至於飛馬有劉學銘及胡晉銘兩名東方借將未能倒戈，正選陣容有羅曉聰及羅振庭正選，基斯與古安奴合組中路防線。

飛馬未有因陣容不整而退縮，開賽初段佔到明顯上風。13分鐘，飛馬快馬達施華罰球傳古安奴射出界。一分鐘後，飛馬達施華突入禁區施射，皮球彈中東方球員改變方向，被東方守門員葉鴻輝擋出底線。東方之後取回主動，可是有形勢而未能組織到有威脅埋門，隨着飛馬中場黎格爾於37分鐘遠射被東方葉鴻輝橫身沒收，兩隊半場打成0:0。

易邊後5分鐘，飛馬右路進攻，謝朗軒傳中，孫銘謙被力壓下頭槌攻門未能命中目標。61分鐘，飛馬中堅古安奴禁區鏟波時犯手球，球證判罰12碼，辛祖主射被飛馬守門員梁興傑撲出。65分鐘，後備上陣的東方前鋒盧卡斯硬闖禁區施射再被梁興傑擋出。尾段兩隊搏拳，飛馬有達施華及謝朗軒的近射未能轉化為入球，而東方林恩許及辛祖射門不是被救空門，便是中柱，兩隊激戰下和氣收場，周五在榜首戰再鬥傑志的東方，以6戰11分排第2位，飛馬5戰7分守在第4位，下場將對愉園。

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