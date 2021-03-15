周日舉行的2021年英錦標決賽，英甲新特蘭1:0擊敗英乙燦美爾奪標。今場勝利更是該隊自1973年足總盃決賽勝出、之後七次在溫布萊球場作賽全敗後，再次在這英格蘭足球聖殿贏波。

新特蘭在1973年足總盃決賽，爆冷以1:0擊敗當時班霸列斯聯捧盃後，之後七次到訪溫布萊，均全數敗陣，分別是一次在足總盃、兩次在聯賽盃、三次在升班附加賽和一次在英錦標皆敗陣而回。有新特蘭球迷更表示，1973年勝出那次他們是坐在南看台，而之後七次都被安排坐在北看台，或是失利原因，而幸好今場決賽閉門作賽，結果綽號「黑貓」的新特蘭終於轉運，藉美國翼鋒連頓古治下半場的入球，1:0擊敗燦美爾，捧起2021年英錦標冠軍獎盃。

今次奪標對新特蘭在本季餘下比賽爭取好成績更是打了一支強心針。特別是年輕的富豪新班主基利路易杜里費斯（ Kyril Louis-Dreyfus）接手一個多月後便捧起錦標，令球隊上下士氣大震，而黑貓目前英甲60分排分第4，只落後第2位的彼德堡2分，仍是大有機會取得自動升班資格，來季重返英冠。

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