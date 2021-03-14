一落千丈的利物浦，周一英超作客近季多為手下敗將的狼隊，正常來說應可看高一線，奈何近期整個攻守體系都有問題，效率大跌，要破敵軍密集防線不易，敲「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：盧卡東尼

利物浦彷彿在英超大勢已去，上周再以0:1不敵富咸，於晏菲路主場錄得六連敗後，不要說想與曼城爭冠，連要重返前四都顯得十分困難。

或者傷兵太多，令紅軍陣容不整是一個因素，但更關鍵是球隊近2至3年谷得太盡，正所謂物極必反，連敗的走勢影響了球員信心，而領隊高普這幾年的體系及信奉的精神，一向以整體為重，每個位置都如不同的零件串連起來，才能形成巨大的威脅，所以一有出錯就可能全體崩潰，就算隊內最頂級的球星穆罕默德沙拿，也未必能挽救這個局面。

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狼隊前線死火威脅減

上周中剛在歐聯「雙殺」RB萊比錫晉級八強，可能會稍稍提升紅軍士氣，有助尋求在聯賽反底的機會，全力搶分，只是不少球員近態都不太好，尤其進攻方面，不論沙拿或沙迪奧文尼，都常在比賽中錯失良機；對萊比錫一仗，紅軍其實不應只贏兩球，若球員狀態好的話，4:0或5:0都有可能，這反映前線球員不在狀態，對着該仗「焗攻」而踢得開放的萊比錫，尚且未能開「大」，更何況要對戰可能以一分為目標、必踢防守足球的狼隊呢？

狼隊近績也一般，連續三場不勝，自從魯爾占美尼斯受傷後，球隊一直找不到一位可靠的入球機器代替他，1月從西甲皇家蘇斯達借來的韋利安荷西，踢了八場聯賽都顆粒無收，而柏度尼圖也不是一位多產的前鋒，更不要說上季令人眼前一亮的艾達馬查奧爾，今季水準大跌，踢了27場聯賽竟然沒有入球或助攻，在另一翼鋒普丹斯今戰因鼠蹊受傷上陣成疑下，要繼續讓這位西班牙「大隻佬」擔正，反擊質素沒有保證。

法賓奴回歸中場中路

對萊比錫一仗，法賓奴泰華利斯回歸中場中路，後防則讓奧辛卡巴克及尼達利菲臘斯兩小將扼守中路，結果沒有失球；在佐敦軒達臣及華基爾雲迪積克等繼續缺陣、高普沒有太多選擇下，可能會沿用此組合，減少變陣帶來的不穩定，既然整頓防線開始有點頭緒，攻力卻未見太大起色，取「細」合理。