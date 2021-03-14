周日英超賽事，李斯特城主場迎戰包尾剛換帥的錫菲聯。李城靠着伊恩拿祖首次在聯賽大演帽子戲法，加上艾約斯佩雷斯及對方守將艾芬安柏度擺烏龍，在主場以5:0大勝錫菲聯，近三輪聯賽保持不敗。

今場雙方皆以三中堅應戰，近期李城雖然傷兵滿營，惟今場就有前鋒艾約斯佩雷斯及後衞莊尼伊雲斯傷癒復出。錫菲聯方面，基斯韋達剛被炒，賽前落實由U23的領隊赫京博頓（Paul Heckingbottom）帶領球隊出戰。開賽初段，李城已經形成圍攻的場面，12分鐘佩雷斯就在禁區內搶點頭槌攻門，被蘭斯達爾飛身改變方向後中柱彈出，6分鐘後又有華迪在禁區內搶走錫菲聯守將的腳下球後推大位勁射，不過再被蘭斯達爾撲走。

戰至39分鐘，佩雷斯傳出一記直線予華迪，後者壓入禁區內傳中，後柱的伊恩拿祖輕鬆推射得手，助李城半場領先1:0，而且作客的錫菲聯在頭45分鐘未有錄得1次射門。換邊後64分鐘，李城踢出一次快速反擊，佩雷斯接應馬克艾拜頓的橫傳後引球推進，在禁區頂勁射遠柱破網，助李城改寫比分至2:0；69分鐘，李城又踢出一次突擊，華迪再次在左路橫傳予伊恩拿祖再入一球至3:0。

落後3球的錫菲聯已經兵敗如山倒，反而李城則越踢越順。直至78分鐘，今場腳風甚順的伊恩拿祖，再於禁區外遠射得手，首次於英超賽場上大演帽子戲法。1分鐘後華迪再壓入禁區內傳中，錫菲聯守將艾芬安柏度不慎踢入自家龍門，最終李城在主場取得一場5:0的大勝。

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