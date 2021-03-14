周日的北倫敦打吡大戰，阿仙奴主場迎戰熱刺，雙方踢出一場精采的比賽。雖然後備入替的拉美拿用插花腳射入一記精采的入球，不過未知是否受到摩連奴賽前的言論影響，今場主隊阿仙奴的鬥心明顯較強，在逼搶令到熱刺的中前場踢得相當吃力。雖然上半場有兩次中柱，但兵工廠最終仍然能夠反勝熱刺2:1，表現絕對值得讚賞。

開賽早段，一如所料由摩連奴帶領的熱刺選擇全軍退守，靜待反擊機會。因此阿仙奴控球時間較高，頭十分鐘的控球率超過70%，而且多次靠側擊去衝散熱刺的防線，加上早段兵工廠在中場的逼搶做得相當積極，令到賀積查治以及尼當比利在中場無法很難控住球。一心縮後打防守的摩佬，又在17分鐘收到壞消息，就是防反的一大武器孫興民不慎拉傷需要退下火線。不過反而後備上陣的拉美拿就成為奇兵，一次插花腳（rabona）射門收死阿仙奴門將賓特尼奴，為熱刺取得領先優勢，本來摩佬可以開啟領先一球後就可以全心退守的計劃，可惜馬特杜靴迪多次被打爆，令球隊半場也無法守住領先優勢。

落後的阿仙奴不斷從馬特杜靴迪一側進攻，而且收到不錯的成效，馬田奧迪加特追和的一球，就有賴基蘭泰亞尼在左路爆過杜靴迪之後傳中，才令奧迪加特可以射得如此輕鬆。其實主場的阿仙奴在上半場落後時有過不少機會，伊美路維以及薛迪索拉斯的兩腳射門，皆被自家的阿聯酋球場門柱及門楣擋出，否則的話上半場就已經很大可能反勝熱刺。

雖然近期哈利卡尼及加里夫巴利腳風甚順，不過今場面對逼搶相當積極的阿仙奴，其實這二人在上半場已經相踢得當安靜，基本上沒有太多觸球機會。眼見尼當比利的防守能力較差，令到杜靴迪的左路長期處於受壓情況，摩佬在下半場早段用盡所有換人名額，將穆沙施素高與迪利阿里換入巴利及尼當比利，希望可以加強中場的截擊力之餘，亦可以減輕杜靴迪的防守壓力。

本來希望加強中場防守的摩佬，怎料輪到上半場表現穩健的達雲臣山齊士出事，造就上半場表現一般的拿卡錫迪博得12碼，並且親自操刀射入反超前的一球。至於落後的熱刺就越踢越急，上半場用插花腳射入金球的拉美拿，在下半場就反而兩黃變一紅被逐，由本來的入球功臣變成罪人，更等同將球隊扳平的機會送走，最終熱刺在作客的情況下只能夠全失三分。雖然今場阿仙奴全取三分，不過在場邊毫無笑容的奧巴美揚，就因為賽前遲到被雪藏，相信今場取三分也無法笑得開心。

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