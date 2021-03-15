曼聯周日在英超憑一個烏龍球小勝韋斯咸後，周四將會轉戰歐霸盃，在16強次回合作客AC米蘭。曼聯領隊蘇斯克查透露，缺席了周日之役的卡雲尼和安東尼馬迪爾可望復出。

蘇斯克查表示︰「卡雲尼和馬迪爾很可能回復健康狀況，雲迪碧克亦很有希望。」另外，早前申請休假回到西班牙陪伴妻子分娩的曼聯一號門將迪基亞，已經回到英格蘭並可望候命，至於大腿有傷的中場保羅普巴亦接近可以復出。蘇B說︰「保羅甚至有機會隨隊，而迪基亞已完成隔離……所以有一支更強大的隊伍一起出征。」

曼聯在英超曼市打吡擊敗曼城後，於歐霸盃16強首回合與AC米蘭賽和1:1，周日擊敗韋斯咸重回勝軌。蘇B不諱言︰「這對我們是重要的一星期，最近幾場聯賽、前列大戰，我們開始建立起節奏。當然我們現在拉開了與韋斯咸的距離，對我們是十分重要。」他又謂︰「我們想取得較上季更好成績，我們想打入決賽，在聯賽榜上升。」

曼聯在歐霸盃作客AC米蘭後，下周日將於英格蘭足總盃8強與李斯特城對壘。

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