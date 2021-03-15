巴黎聖日耳門周日被南特爆冷以2:1反勝的法甲聯賽，迪馬利亞下半場中途忽然被換走，據法國傳媒報道，迪馬利亞的寓所被盜竊，而其家人當時更是在家中，迪馬利亞被調離場後立即離開球場。

迪馬利亞被換下時是62分鐘，當時主場的PSG與南特踢成1:1，球會體育總監李安納度在看台上教練普捷天奴對話後，普捷天奴立即將迪馬利亞調離場，二人並迅即走到球員通道，其後則只有普帥回到球場。

法國《RMC》報道形容事件「非常暴力」，迪馬利亞的家人在匪徒於屋內搶劫時是於家中，而因《RMC》指迪馬利亞的妻子和孩子們曾短暫被劫持，有一刻令人更為緊張。《馬卡報》及後證實迪馬利亞的家人沒有受到傷害但就曾被劫持。不過《巴黎人報》強調，迪馬利亞的家人並未聽到任何聲音，因為他們是位處房子的不同位部份。

另外有報道指，迪馬利亞的PSG隊友馬昆奴斯哥利亞周日亦成為了匪徒的對象，其父母的住所亦遭到搜掠。

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