由於羅拔圖法明奴仍然需要評估傷勢，才能知可否在今仗候命，意味剛傷癒不久的迪亞高祖達，今戰可以正選代表利物浦倒戈舊東家狼隊。狼隊以葡萄牙兵為建隊基石，好像柏度尼圖和魯賓尼維斯等，也許有一天都會像祖達一樣，投奔豪門球會。

迪亞高祖達季初一做紅軍即大爆發，英超加 歐聯入了九球，表現遠勝法明奴，一度曾讓對方被貶為後備，可惜在去年12月初膝部弄傷，一傷就三個月。高普認為祖達復出合時，可助球隊改善成績：「他可以出任三箭頭的每一個位置，我們需要他的質素，這就是為何他的回歸那麼重要。」

祖達今場將面對一眾舊隊友，當中不少是他的同胞，其中一位就是曾獲曼聯垂青的柏度尼圖，兩人昔日曾在前線合作。在射手魯爾占美尼斯長期受傷後，狼隊今季鋒線非常倚賴尼圖的發揮，而魯賓尼維斯及高亞迪等隊友都認為尼圖是狼隊今季最佳球員。尼圖賽前則謂：「能獲隊友認同是極具意義的，但我沒有想做最好，而是想着如何幫 助球隊及隊友一起享受踢球的樂趣。我會讓他人去評價我的表現，但我只要專注自己就可以了。」

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