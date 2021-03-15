周日英超曼聯主場靠對手中堅奇治戴臣的烏龍波，一球小勝韋斯咸，而戰果則令韋斯咸領隊莫耶斯創造尷尬紀錄。據統計網站指出這位前曼聯領隊過去帶領其他球隊造訪奧脫福14次，而當中竟然未嘗一勝，成為作客奧脫福戰績最差的現役領隊。

今仗上半場韋斯咸踢得極為保守，基本上除了前鋒米查利安東尼奧以外，其他球員都回到後半場退守，亦令槌仔幫成為18年3月的史雲斯以後，首支面對曼聯上半場零射門的球隊。易邊再戰早段失守後，韋斯咸雖然換入蘭仙尼及賓華馬等進攻球員，但依舊未能扳平。執教生涯之中，莫耶斯曾帶隊作客奧脫福14次，可惜至今仍然未嘗一勝，只得4和10負的劣績，在現役英超領隊中最差。還顧歷史，亦只有現時已經退休的哈利列納作客奧脫福成績更差，過去他15次作客曼聯未嘗一勝，而紀錄未來極大機會被莫耶斯打破。

賽後莫耶斯表示對球隊有部份時間踢得不錯，但亦有部份時間表現卻強差人意，對於作客奧脫福輸波感到失望。有記者問及韋斯咸是否可以一開波就踢得如落後一球時主動，莫耶斯就解釋了自己的決定，「我的想法一當讓曼聯先取得入球，他們會非常歡迎我們壓上然後等待機會反擊。所以無論如何他們亦會進攻，其後我們有些調動令場面變得更好。」

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