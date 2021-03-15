以前香港啲歌迷為咗見偶像一面，好多時都會喺電視台同電台門口等個偶像出嚟，然後送嘢畀佢或者要佢簽名。時移世易，大家有咗部智能手機之後，見偶像嘅第一件事當然喺舉機拍低佢，其實都為偶像帶嚟唔少困擾。就好似球王美斯咁，次次練完波都有一大班球迷喺巴塞隆拿基地門口等佢，然後拍低見到偶像嘅時刻，結果搞到美斯都好勞氣，鬧佢哋日日嚟影一樣嘅嘢到底有咩意思。

話說每次巴塞練完波，都會有一大堆球迷喺練習場門口等班球星，美斯當然係一眾球迷嘅最大目標，所以每次揸車出閘成大班球迷衝上去拎手機出嚟影影影。可能因為美斯都認得出有啲球迷成日嚟，所以都搞到球王躁躁地，攪低玻璃窗仲鬧班球迷，「如果你哋已經日日嚟又日日影，咁點解仲要再影，做咩啫你哋？你哋成日咁喺到正常咩？唔好咁喇！」見到球王發脾氣，班球迷都驚驚即刻道歉。

其實今次已經唔係第一次有巴塞球迷因為攔車發嬲，門將尼圖同中堅烏姆迪迪都試過。上年美斯鬧離隊嗰陣，仲有球迷追上盛傳同美斯不和嘅基沙文座駕到，叫佢要尊重美斯，認真麻煩。

去片＞https://www.youtube.com/watch?v=WDVn4UoicBM&ab_channel=MySportDab

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