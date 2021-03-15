周日英超北倫敦打吡大戰，阿仙奴在主場以2:1反勝宿敵熱刺，然而槍手隊長奧巴美揚在沒有傷病的情況下，賽前因遲到突遭領隊阿迪達棄用，賽後阿迪達坦言決定正確，但重申奧巴美揚仍然是球隊重要的一員。

雖然阿迪達未有透露棄用奧巴美揚的原因，但英媒報稱31歲的奧巴美揚遲到，這次更不是這名阿仙奴第一次無視球會安排，因此阿迪達決定向奧巴美揚作出紀律處分，陣前將他踢出賽事大軍名單之餘，亦將會對奧巴美揚處於罰款。

賽後領隊阿迪達表示：「你本來要正選比賽，但我們出現了紀律問題，我們必須尊重每一場比賽，這都是根據奧巴所做事情去作出的，我認為我作出了正確的決定。」

「我們有共同的生活方式，我們必須要尊重每一個人。不過他（奧巴美揚）是一名不可思議的球員，他可能是球隊其中一名最重要的球員，他是我們的隊長。事情發生後，我們繼續向前了，讓我們享受勝利吧。我永遠不會說任何有關更衣室的事情。」

至於奧巴美揚賽後未有回應有關紀律問題，只是在IG上傳球隊今仗勝出的相片，並稱「倫敦是紅色的。」

前阿仙奴後衞迪臣認為：「阿迪達將奧巴棄用是正確的，球隊的價值觀是需要維持。」前車路士前鋒瑟頓亦同意阿迪達的做法：「你不能對不同球員有不同的規矩，他是球隊隊長，他讓阿迪達失望了，阿迪達一點也沒錯。」

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