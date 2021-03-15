巴黎聖日耳門（PSG）周日在法甲迎戰賽前排尾二的護級分子南特，在上半場領先一球下，換邊後因今場第100次代表PSG在法甲上陣的基利安麥巴比傳球失誤，被對手追和最終並反勝2:1，錯失升上榜首的機會。

PSG上半場先後有迪馬利亞遠射以及麥巴比在禁區內勁射被南特門將拿方特撲出。戰至42分鐘，PSG終於打開紀錄，由德國球達斯拿在禁區中路破網，完半場領先南特1:0。

不過，效力PSG以來第100次在法甲上陣的麥巴比，59分鐘在後場傳球失誤儼然助攻高路梅安尼，後者得球後推過PSG防守球員在禁區射入，為南特追成1:1平手。71分鐘，摩西斯西蒙接應高路梅安尼助攻後近射破網，協助南特以2:1反勝PSG。

同日較早時候，里爾作客與摩納哥賽和0:0，客場七連勝告一段落。目前，里爾以29戰得63分續居法甲榜首，PSG以60分繼續排第二，與第三的里昂同分，56分的摩納哥排第四。至於爆冷反勝PSG的南特目前29戰得27分，升上聯賽榜尾三的第18位。

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