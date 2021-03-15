周日英超北倫敦打吡，熱刺作客1:2不敵阿仙奴之餘，陣中南韓球星孫興民更在上半場19分鐘，因腿筋受傷退下火線，由拉美拿入替。不料在孫興民受傷後僅數小時，南韓公佈本月25日友賽日本的大軍名單，孫興民仍然在列。

南韓主帥保羅賓圖在周一的記者會上表示，如果孫興民沒有大礙，將會加入南韓作客日本橫濱的大軍：「我們將要等待他的傷勢及檢測結果。」

至於熱刺領隊摩連奴，賽後亦有談及孫興民的受傷情況：「我不知道要休息多久，這是肌肉受傷，肌肉受傷從來都不容易應付。不過，他是一名康復得很快的球員。這是不斷比賽累積而成，在歐霸我給他30分鐘休息，所以90分鐘減去30分鐘是60分鐘比賽，但60分鐘始終是60分鐘，當你參加如此多比賽時，有些球員比起其他人上陣更多，（受傷）這些情況是正常會發生的。」

然而由於武漢肺炎疫情關係，3月尾的國際賽檔期選人將變得複雜，雖然球會有義務釋放被徵召的球員，但如果球員面臨超過5天的隔離期，球會將可以拒絕放人。不過由於從日本與南韓返回英國，均不在英國政府的強制隔離名單，故孫興民就算最終被徵召，亦不必接受強制隔離。

去年11月，南韓國家隊在奧地利集訓，並與墨西哥和卡塔爾友賽期間，曾在4名球員感染武漢肺炎，不過保羅賓圖確信，今次國際賽檔期南韓國家隊不會再爆疫情：「我們採取了安全審查，我們的隊醫亦比起11月時有更好的進備。我們在世界盃外圍賽前沒有太多訓練時間，我只是盡我能力選取最好的球員入伍。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！